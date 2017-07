Heiko Maas hält Vortrag in Dresden

Dresden - Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) ist heute zu Gast in Dresden und wird über das Thema „Fake news und Hate Speech im Social Web“ referieren. Das sorgt nicht bei allen Dresdnern für Begeisterung. Zahlreiche Demonstrationen sind für heute angemeldet. Ursprünglich war sein Vortrag im Hörsaalzentrum der TU Dresden geplant, doch aufgrund parallel angemeldeter Demonstrationsgeschehen und der Menge an Interessenten ist der neue Ort nun die BallsportArena. Zahlreiche Demonstranten wollen sich hier vor, während und nach seiner Ansprache versammeln. Das wöchentliche Pegida-Montagstreffen wurde abgesagt, um an der AfD Veranstaltung teilzunehmen und auch der Pegida-Vize Siegfried Däbritz forderte vergangenen Montag die Menschen auf, zu kommen. Maas ist bewusst, dass er mit seinen offenen Äußerungen zu Pegida und AfD zum Feindbild rechter Gruppierungen geworden ist.

In der Drehscheibe Dresden vom Montag werden wir berichten, wie sich der Besuch von Heiko Maas und die Demonstrationen ereignet haben.

Bild: Pressestelle SPD Saar