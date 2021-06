Heilpflanzen im eigenen Garten anbauen

Der Anbau ist denkbar einfach: Ob in Beet oder Topf, Salbei will es oben warm und sonnig, unten karg und eher trocken. Wichtig ist die Wahl der Salbeiart: Salvia officinalis. Man pflückt die Blätter zu Beginn der Blüte, trocknet sie und gießt sie als Tee auf. Nach der Blüte ist der Gehalt an Ölen geringer. Ein Trick: Die Blüten immer rechtzeitig abschneiden, damit sich keine Samen bilden.

Thymian: Hustenkraut

Der echte Thymian (Thymus vulgaris) wirkt schleimlösend. Die ätherischen Öle wie Thymol, Flavonoide und Gerbstoffe lösen den festsitzenden Schleim in den Atemwegen und unterstützen den Abtransport. Außerdem scheint Thymol die Bronchialmuskeln zu entspannen und leicht schmerzstillend zu wirken. Wie viele ätherische Öle, wirken auch die im Thymian antibakteriell. Aus den Thymianblättchen kann man sich am besten einen Tee aufbrühen.

Der Anbau: Trocken, karg und sonnig.

Ringelblume: Die Geheimwaffe gegen Wunden

Ringelblumen (Calendula officinalis) fördern die Wundheilung und wirken entzündungshemmend. Warum, weiß niemand so richtig. Was man aber weiß ist, dass sie außerdem in Beeten wunderschön wirken, durchblühen bis zu harten Frösten, den Boden verbessern und Beetnachbarn vor Schädlingen (sogar vor Schnecken!) schützen.

Um Wunden zu versorgen, kann man eine Ringelblumensalbe selber machen. Dazu eine bis zwei Handvoll Blüten in 100 ml Olivenöl vorsichtig erwärmen und 20 Minuten simmern lassen. Dann filtern und die Blüten aus dem Olivenöl seihen. In einem Topf 40 g Bienenwachs zergehen lassen und unter Rühren mit dem Olivenöl mischen. Fertig. Wer es geschmeidiger mag, fügt noch etwas Vaseline hinzu.

Der Anbau: Einfach die geringelten Samen (daher der Name!) im April auf das vorbereitete Beet aussäen; Standort sonnig bis halbschattig. Eine dauerhafte Blüte den ganzen Sommer hindurch erreicht man, wenn man die verwelkten Blüten gewissenhaft abschneidet. Man kann aber auch absichtlich ein oder zwei übersehen, dann sät sich die Calendula von selbst wieder aus!

Kamille: Eine gegen alles

Antientzündlich. Krampflösend. Antibakteriell. Die Kamille ist die Allzweckwaffe gegen viele Beschwerden. Vorausgesetzt, dass man die Echte Kamille (Chamomilla recutita/Matricaria recutita) erwischt. Unterschiedliche Inhaltsstoffe der Blüten entfalten viele verschiedene Wirkungen. Gurgeln empfiehlt sich bei Halsschmerzen oder Zahnfleischentzündungen.

Inhalieren, wenn die Erkältung schon tiefer sitzt. Sitzbäder helfen bei Hämorrhoiden oder Infektionen. Als Creme kann sie Akne lindern, als Tee den Magen beruhigen und Verdauungsbeschwerden bekämpfen.

Der Anbau: In der freien Natur wächst die echte Kamille an Wiesen- und Ackerrändern, deshalb sät man sie auch am besten am Beetrand aus. Und zwar im August oder September. Wichtig ist, dass man nicht zu viel gießt oder düngt. Wird der Winter streng, kann man sie leicht abdecken.

Lavendel hilft beim Einschlafen

Bei Einschlafstörungen und Unruhe macht man auch mit dem Echten Lavendel (Lavandula agustifolia) gute Erfahrungen. Die in den Blüten enthaltenen ätherischen Öle wirken beruhigend. Eine gute Idee ist zum Beispiel ein Lavendelkissen neben dem Bett, an dem man riechen kann, wenn man wieder mal hellwach ist. Ein abendliches Bad mit Lavendelöl stimmt auf eine gute Nacht ein. Außerdem vertreibt Lavendel Motten aus dem Kleiderschrank – die Lavendel Duftsäckchen selber zu machen ist super einfach.