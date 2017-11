Dresden – Dritter Heimsieg in Folge für den HC Elbflorenz Dresden! Vor knapp 2000 Zuschauern haben Dresdens Elitehandballer am Sonntag in der 2. Handball-Bundesliga zuhause gegen Mitaufsteiger Eintracht Hildesheim mit 29:27 (17:14) gewonnen und damit ihre Heimstärke untermauert.

Im Video: Spiel-Einschätzungen von HC-Trainer Christian Pöhler und den Spielern Tim-Philip Jurgeleit und Sebastian Greß: