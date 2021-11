Heimserie gebrochen: SC DHfK verliert gegen MT Melsungen

Dabei starteten die Messestädter sehr gut in die Partie. Wenige Minuten nach dem Anpfiff stand es bereits 3:0 für die Hausherren, in der 15. Minute 7:2. Doch dann drehte die Mannschaft in den roten Trikots auf, während Leipzig nachließ. Auch merkte man, dass die DHfK Top-Spieler Luca Witzke und Maciej Gebala krankheitsbedingt nicht am Spiel teilnehmen konnten. Die Führung der Grün-Weißen schmolz dahin und zur Halbzeit waren beide Mannschaften gleichauf, es stand 12:12.

Nach der Pause starteten die Messestädter mit zwei Fehlpässen in die zweite Halbzeit und MT Melsungen konnte die Führung übernehmen. In der 36. Minute lagen die Gäste mit 13:16 vorn, doch auch die Leipziger konnten danach einen 3:0-Lauf erspielen und es blieb weiter spannend. Die Nordhessen hatten allerdings den längeren Atem, fünf Minuten vor Abpfiff führten sie schließlich mit 19:24 und brauchten die Partie nur noch entspannt zu Ende zu bringen. Das Endergebnis lautete 22:26. Leipzigs nächster Gegner sind die Rhein-Neckar Löwen. Anpfiff ist am 23.11. um 19.00 Uhr.