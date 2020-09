Heimwerker-Tools, die in keiner Werkstatt fehlen dürfen

In einer Werkstatt lassen sich nur tolle Projekte realisieren, wenn sie mit hochwertigen Heimwerker-Tools ausgestattet ist. Zum Grund-Equipment gehören beispielsweise eine Werkbank, Sägen und eine Auswahl an Schraubendrehern. Ebenso ist es praktisch, mit Wandsystemen zur Aufbewahrung von Werkzeugen für Ordnung zu sorgen. Des Weiteren dürfen Hämmer, Bandmaß und Wasserwaage sowie hochwertige Bohrmaschinen in keiner Werkstatt fehlen. Abgerundet wird die Ausstattung an Werkzeugen mit Zangen in verschiedenen Größen sowie Phasenprüfern für Arbeiten mit Strom.