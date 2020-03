Heine: „So mein Krebs. Heute bekommst du auf die Fresse!“

Die Absage der Leipziger Buchmesse wegen des Coronavirus war für beide eine Enttäuschung. Dennoch hält das die Autoren nicht davon ab, die Geschichte auch auf anderen Wegen zu erzählen. So wie am Samstag im Mehrgenerationenhaus in Grimma. Am Schluss der Lesung wurde es dann noch einmal emotional. Das Publikum hatte die Möglichkeit Hannes persönliche Fragen zu stellen. Aber auch die Zuhörer erzählten ihm ihre Geschichten. Dabei konnte man merken, wie wichtig so ein "Mutmach-Tagebuch" doch sein kann. Nun folgen ganz private Wohnzimmerlesungen. Zu diesen kann man sich per Mail an info@martinarellin.de anmelden.