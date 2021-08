Dresden - Schlagerstar Heino kommt nach Dresden. Am 27. Oktober spielt er im Dresdner Kulturpalast. Dann singt er klassisches, rockiges und die bekannten Schlagerhits aus den letzten 60 Jahren. Im Interview mit SACHSEN FERNSEHEN spricht Heino über sein Konzert, seine Zeit in Sachsen in Großenhain, das Hochwasser in Rheinland Pfalz und Corona.