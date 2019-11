Heiße Flirts on ICE

Chemnitz- Das Jahr endet bald. Wer am letzten Dezembertag nicht seine Mutter oder doch den Hund umarmen möchte, wenn es „3….2…..1…. NEUJAHR!“ heißt, sondern lieber einen Partner an seiner Seite wünscht, der kann seine Chance bei der Eis-Flirt-Party versuchen. Coole Musik und ein warmer Glühwein stellen für so einen Abend die beste Grundlage. Wer möchte kann sich auch eine Flirtnummer ankleben oder über die Flirtbox Grüße verschicken. Wer keine Lust auf Flirting on ICE hat, kann natürlich auch einfach ein bisschen Schlittschuh fahren.

WO?

Eissporthalle

Wittgensdorferstr.2a

09114 Chemnitz

Wann?

19 Uhr