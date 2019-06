Dresden - Die Straßenbahntrasse Oskarstraße, Tiergartenstraße und Wasaplatz steht kurz vor der Fertigstellung. Am Freitag, 5. Juli, wird die Strecke feierlich in Betrieb genommen. Ab 13 Uhr gibt es ein Fest am Bahnhof Strehlen mit kostenfreien Sonderfahrten. Ab 6. Juli werden die Straßenbahnen 9 und 13 regulär über die neue Trasse fahren. Auch die Buslinien 61, 63, 75 und 85 kehren dann wieder auf ihre gewohnten Strecken zurück. Bis dahin laufen letzte Arbeiten unter Hochdruck.