Heiz-Koloss-Lieferung fürs Kraftwerk Reick im Hafen Dresden

Die je knapp 30 Meter langen und 102 Tonnen schweren Behälter sind für die Erweiterung der vorhandenen Wärmespeicheranlage auf dem Reicker DREWAG-Gelände bestimmt. Bereits im November und Dezember 2017 wurden insgesamt 14 Wärmespeicherbehälter im Alberthafen Dresden umgeschlagen und anschließend nach Dresden-Reick gebracht.

Mit einem Schubverband der Deutschen Binnenreederei wurden die die vier Wärmespeicherbehälter des Herstellers Gronemeyer & Banck am Mittwoch im Alberthafen Dresden angeliefert. Anschließend erfolgte der Umschlag mit dem hafeneigenen Schwerlastkran LR 1600/2. In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag wurden Behälter mit Schwerlast-LKWs der Firma Wasel nach Dresden-Reick transportiert. Ein zweiter Transport ist in der Nacht zu Freitag geplant.