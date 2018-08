Herbert Grönemeyer: Open Air Konzerte im September 2019

Nach der großen Frühjahrstournee im kommenden Jahr gibt Herbert Grönemeyer im Spätsommer 2019 zwei Open-Air-Konzerte. Am 3. September wird er mit seiner Band in der Berliner Waldbühne auftreten, und am 7. September folgt eine Show in der Gelsenkirchener Veltins-Arena. Da das Publikumsinteresse an Herbert Grönemeyers Arena-Tour im März 2019 weiterhin so groß ist, wurde die ursprünglich auf 13 Konzerte angelegte Tournee schon mehrfach erweitert.

Zahlreiche Termine sind bereits ausverkauft.