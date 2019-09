Herbstmarkt eröffnet mit Fassbieranstich

Dresden - Bis Ende September lockt der Dresdner Altmarkt wieder mit Markttreiben, Musikbühne, historischem Riesenrad und Kinderkarussell zum Herbstmarkt. Die offizielle Eröffnung mit Fassbieranstich findet am Samstag statt. Das erste Wochenende beginnt mit dem traditionellen Brotmarkt der Bäcker-Innung Dresden. Zum Ungarischen Spezialitätenmarkt vom 11. bis 15. September bieten ungarische Händler Kunsthandwerk und landestypische Köstlichkeiten an.

Am Freitag, 6. September 2019, 12 Uhr, beginnt der diesjährige Dresdner Herbstmarkt. Bis zum Sonntag, 29. September, verwandelt sich der Dresdner Altmarkt in einen farbenfrohen großen Markt mit Musikbühne, geschmückten Hütten, einladenden Verweilflächen, historischem Riesenrad, Kinderkarussell und Kindereisenbahn. Zahlreiche Händler bieten täglich von 10 bis 19 Uhr ihr breites Warenangebot an: passend zur Erntezeit unter anderem Obst und Gemüse aus der Region, Imkereierzeugnisse sowie Handwerkskunst.

Der Herbstmarkt wird vom Amt für Wirtschaftsförderung der Landeshauptstadt Dresden organisiert. Die offizielle Eröffnung des Herbstmarktes findet am Sonnabend, 7. September 2019, 13 Uhr, mit einem Fassbieranstich statt. Bereits ab 11 Uhr kann bei 1920er und 1940er Jahre Musik des zehnköpfigen Rivertown Dixie-Ensembles in den Herbst getanzt werden.

Pilzberatung am Europäischer Pilztag Am Sonnabend, 28. September 2019, präsentiert die Naturschutzbeauftragte und Pilzberaterin des Landkreises Mittelsachsen, Sieglinde Köhler, eine interessante Pilzausstellung inklusive Literaturtipps und steht für Beratungen rund um den Pilz zur Verfügung. Pilzsammler können sich mit ihren Funden vor Ort von der Pilzexpertin beraten lassen.