Herbstzeit ist Baumpflanzzeit in Dresden

Unter anderem werden an der Schönefelder Straße sieben Amberbäume, an der Bayrischen Straße zwölf Hopfenbuchen und an der Bergmannstarße acht Spitz-Ahorne gepflanzt. Auch in den Park- und Grünanlagen werden in den kommenden Monaten 136 Bäume gepflanzt. So wird die Baumallee unter anderem im Leutewitzer Park mit 29 Amberbäumen ergänzt.

Bis Ende Februar gehören neben den Pflanzungen auch Fällarbeiten im Straßenraum und in den städtischen Park- und Grünanlagen zu den Aufgaben des Regiebetriebes Zentrale Technische Dienste und der vom Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft beauftragten Fachfirmen. Gefällt werden muss, wenn die Verkehrssicherheit von Bäumen nicht mehr gegeben ist und sie so zur Gefahr werden. Morschungen, Wurzelschäden, abgestorbene Baum- und Kronenteile, Astausbrüche oder Schrägstand können ein solches Ausmaß annehmen, dass die Standsicherheit der Bäume nicht mehr garantiert ist. Die Entscheidung einen Baum zu fällen wird nach Abwägung aller Alternativen gewissenhaft und verantwortungsvoll sowie auf der Grundlage des Bundesnaturschutzgesetzes und der Gehölzschutzsatzung der Landeshauptstadt Dresden getroffen und entsprechend dokumentiert.

Einen Überblick über aktuelle Baumfällungen veröffentlicht die Landeshauptstadt Dresden unter www.dresden.de/baum. Die Liste basiert auf dem Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft bekannten und gemeldeten Maßnahmen auf Grundlage der Gehölzschutzsatzung der Landeshauptstadt Dresden. Die Liste wird regelmäßig aktualisiert. Bei akuten Gefahren oder anderen unvorhersehbaren Umständen können jederzeit kurzfristig weitere Fällungen notwendig werden. Für alle Baumfällungen gibt es Ersatzpflanzungen, jedoch nicht immer am ursprünglichen Standort.

Dresden hat derzeit etwa 54 196 Straßenbäume. Rund 25 000 Bäume stehen in Parks und Grünanlagen. Die erwähnten Neupflanzungen umfassen Projekte des Amtes für Stadtgrün und Abfallwirtschaft, Ausgleichsmaßnahmen des Straßen- und Tiefbauamtes, der Dresdner Verkehrsbetriebe und von Investoren auf städtischen Flächen. Die Pflanzsaison für Bäume geht von etwa Oktober bis April. Gepflanzt wird, solange der Boden frostfrei ist.