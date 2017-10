„Herz statt Hetze“ – 28. Oktober zwischen Benefiz, Familienfest und Protesten

Am Samstag erwartet die Dresdner in der Innenstadt wohl ein diffuser Tag. Bei der Hope Gala im Kulturpalast sammeln Unternehmer und Promis Spenden für Afrika. Zuvor gibt es erstmals auf dem Altmarkt ein Hope-Kinderfest. Das hat die Stadt bereits genehmigt. Ebenfalls Samstag will "Pegida" seinen dritten Jahrestag in Dresden feiern. Das Bündnis mobilisiert seit Tagen für den Altmarkt und streitet nun vor Gericht um seinen Geburtstag auf dem Platz vorm Kulturpalast. Derweil formiert sich weiter Protest in der Elbmetropole. Ein Samstag zwischen Benefiz, Familienfest und Protesten zeichnet sich ab.

Auch zum dritten Geburtstag der islamkritischen Bewegung wird in Dresden im Wesentlichen in zwei verschiedenen Blöcken demonstriert. Verschiedene Bündnisse mobilisieren unter „Herz statt Hetze“ zu Demonstrationen.