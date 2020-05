„Herz statt Hetze“ – Kundgebung am 8. Mai geplant

Dresden - Die Initiative "Herz statt Hetze" plant eine Kundgebung am Freitag, den 8. Mai. Um 16.30 Uhr soll vor der Dresdner Synagoge auch in diesem Jahr an den 8. Mai 1945 und dessen Gräueltaten erinnert werden. Die Initiatoren möchten der Corona-Krise trotzen, ob die Stadt zu dem Vorhaben zusagt steht allerdings noch aus, da die Auflagen hinsichtlich Hygienevorschriften und Massenansammlungen streng sind. Die endgültige Entscheidung der Versammlungsbehörde steht demnach noch aus.