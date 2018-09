Heute öffnet Leipzigs erstes Katzencafé

Die Testtage waren erfolgreich, die Katzen haben sich an ihre neue Umgebung gewöhnt - jetzt kann es losgehen. Am Sonntagvormittag öffnet in der Nürnberger Straße 1 Leipzigs erstes Café für Katzen-Fans. Ab 10:00 Uhr können Sie im Café Katzentempel alles das genießen was es auch in anderen Cafés gibt - nur hier in Gesellschaft von zahlreichen süßen Katzen. Die Location für das Katzencafé war bis zuletzt ein Geheimnis, am Samstag lüfteten die Betreiber dieses jedoch auf ihrer Facebook-Seite. Es wird mit einem großen Andrang gerechnet, daher bitten die Macher um Verständnis, wenn es in den ersten Tagen mit einem freien Platz etwas länger dauert. Mit den Katzen namens "Wanda", "Davidoff", "Luna" und "Bailey" darf übrigens auch gekuschelt werden.

Hier finden Sie das Café Katzentempel