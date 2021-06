Heute schon weitergebildet?

Mit dem 31. Mai 2021 sind in Sachsen Lockerungen bei Präsenzveranstaltungen in Kraft getreten. In Sachen Weiterbildung kehrt nun vorerst ein Hauch von Normalität zurück. Zumindest dort, wo die Infektionszahlen diese zulassen. Verstärkt werden wieder Bildungsprogramme und Fortbildungsbroschüren gedruckt und in Umlauf gebracht, verriet uns Konrad Schmidt, Geschäftsführer der Firma siblog. „Dies hat sicherlich auch damit zu tun, dass berufstätige Eltern nun wieder Kapazitäten haben, um Weiterbildungswünsche voranzutreiben. Das Homeschooling hat viel Zeit verschlungen.“ Das mittelständische Unternehmen aus Dresden greift deutschlandweit Bildungsträgern und Fortbildungsinstituten unter die Arme, ihre schulischen und beruflichen Lernangebote zu kommunizieren. „Es gibt eine Vielzahl an Seminaren – online, offline. Es lohnt sich, genau hinzuschauen, um das passende Angebot für sich zu finden.“, so Schmidt. Laut Haufe Studie hat sich jeder zweite Angestellte (48 Prozent) fest vorgenommen, 2021 ein Web-Lernangebot zu nutzen. Doch auch die traditionellen Weiterbildungsformate mit Anwesenheit sind gefragt.

Ziele setzen

Zunächst gilt es, in sich hineinzuhorchen. Welche Form der Erwachsenenbildung soll es sein? Geht es um den Erwerb von fachlicher Kompetenz beispielweise in den Bereichen IT, Sprache, BWL, Marketing, PR oder um die Stärkung von Softskills? Oder geht es ans Eingemachte – ans Nachholen eines Berufs- oder Schulabschlusses? Um den zweiten Bildungsweg oder um den Wiedereinstieg? Das lebenslange Lernen lässt sich auch mit einem neuen Hobby kräftig anschubsen. Wichtige Fragen zu Beginn: Wieviel Geld und Zeit möchte ich investieren? Und: Wie sah mein bisheriger Werdegang aus, wo soll es hingehen?

Geeignete Angebote finden

Der ein oder andere steht ratlos vor dem Wust an Weiterbildungen. Klarheit erhält, wer sich Infos einholt, Optionen auslotet und Finanzierungsmöglichkeiten kennenlernt. Letztere sind u.a. Bildungs-, Vermittlungs- oder Aktivierungsgutscheine, Zuschüsse, Bildungsprämien oder Arbeitgeber:innen-Arbeitnehmer:innen-Finanzierungsmodelle. Hilfe und Beratung zum Thema Weiterbildung bieten in Sachsen folgende Adressen an: