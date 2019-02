HGBJetzt – Rundgang als Protest

Statt Kunst gab es in diesem Jahr viele konstruktive und kreative Diskussionen und so konnte der sogenannte "weiße" Rundgang bereits erste Erfolge erzielen. Eva-Maria Stange, sächsische Ministerin für Kunst und Wirtschaft, schenkte den studierenden bei einem Besuch am Freitag ein offenes Ohr. Der leere Rundgang soll jedoch nicht alles gewesen sein