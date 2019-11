ATHLETISCH, CHARISMATISCH, ELEGANT

Der neue PEUGEOT 208 hat eine starke Persönlichkeit, die schon auf den ersten Blick überzeugt. Die tief liegende Silhouette mit langer Motorhaube in attraktivem Design zieht durch den sportlichen, charismatischen Look alle Blicke auf sich. Die lebendig frischen und originellen Karosseriefarben machen den neuen PEUGEOT 208 zum echten Highlight! Sein markanter Look wird vom Dach „Black Diamond*)**“, von Radkästen in schwarzem Klavierlack* und glanzgedrehten Felgen mit Dekorelementen* gekonnt in Szene gesetzt.

* Je nach Version erhältlich.

** Nicht i. V. m. der Außenfarbe Perla Nera Schwarz