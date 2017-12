Hier drehte sich passenderweise alles um den Ball

Dresden - Handball, Basketball, Badminton, Fußball, Bubble-Ball oder Squash – so gut wie jede Sportart, in der ein Ball eine Rolle spielt – ist in der BallsportArena Dresden zuhause. Zum Familien Mitmach Sporttag am 1. Advent konnte das ausgiebig getestet werden.

Höhepunkt des Mitmach-Tages war ein Handballspiel des HC Elbflorenz gegen den HC Meerane Glauchau. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel – schon in der nächsten Woche bietet die Ballsportarena wieder jede Menge Unterhaltung. Die Bilder zum Event gibt's im Beitrag!