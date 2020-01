Hier erhalten nicht nur Bücher eine zweite Chance

Um die Bücher lesen zu können, ist man nicht gezwungen, diese zu kaufen. Man kann seinen Lesestoff auch direkt vor Ort durch schmökern. Mit einem Lesezeichen versehen wartet dann das Buch in einem Regal auf die Rückkehr seines Lesers. Das Angebot ist breit und auch ungewöhnlich. Neben den gängigen Genres gibt es auch eine englische und eine russische Ecke. Die gebrauchten Bücher sind Spenden von Chemnitzer Bürgern. Überall in Chemnitz stehen Bücherboxen, in die jeder die Bücher, die er nicht mehr braucht, einwerfen kann.