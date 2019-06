Sachsen - Sie erleben Megastar Bryan Adams LIVE in Berlin - präsentiert von PYUR!

Nummer-eins-Hits in über 30 Ländern und über 100 Millionen verkaufte Platten weltweit - Bryan Adams macht seit 40 Jahren Musik. Jetzt kommt der Megastar auf große Europa-Tour und spielt neben München und Oberhausen, am 20. Juni in der Mercedes Benz Arena in Berlin. Zusammen mit PYUR - Ihrem Partner für Internet, Fernsehen und Festnetz - verlosen wir exklusive Suite-Tickets: