Hier gewinnen Sie exklusive Plätze für das nächste RB Leipzig Heimspiel

Leipzig - Einmal bei den Roten Bullen aus der Trainerperspektive direkt am Spielfeldrand mitfiebern - diesen Traum macht Porsche für unsere Gewinner wahr. Erleben Sie das Topspiel am 25. November 2017 auf der Porsche Coaching-Bank im Innenraum der Red Bull Arena. Noch näher an den Spielern dran ist nur der Ball.