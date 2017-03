Hier gibt es Einblicke in Flüchtlingsheime

Vor dem Bezug durch die künftigen Bewohner lädt das Sozialamt der Stadt Leipzig zum Tag der offenen Tür. So können Interessierte am Samstag, den 25. März, das Heim unweit des Allee-Centers besuchen und dabei die Mitarbeiter und Träger kennen lernen. Ebenso können am Tag der offenen Tür die Einrichtungen in der Waldstraße und in der Liebertwolkwitzer Muldentalstraße besichtigt werden.

Tag der offenen Tür am 25. März

Weißdornstraße 102 (für bis zu 336 Geflüchtete):

10 Uhr - 11:30 Uhr

Waldstraße 74/80 (für bis zu 270 Geflüchtete):

12:30 Uhr - 14 Uhr

Muldentalstraße 91/93 (für bis 50 Geflüchtete):

15 Uhr - 16:30 Uhr