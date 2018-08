Hier gibt´s teure Fotos

In der kommenden Woche heißt es wieder Fuß vom Gas auf folgenden Chemnitzer Straßen.

Am Montag wird auf der Pflockenstraße in Mittelbach, der Stelzendorfer Straße und auf der Chemnitztalstraße geblitzt.

Dienstag stehen Polizei und Ordnungsamt an der Unteren Hauptstraße in Wittgensdorf, der Zeisigwaldstraße und an der Trützschlerstraße.

Fuß vom Gas heißt es am Mittwoch auf der Wolgograder Allee, der Henriettenstraße und auf der Zwickauer Straße.

Am Donnerstag solltet ihr an der Weigandstraße, der Friedrich-Hähnel-Straße und an der Kalkstraße vorsichtig sein.

Und Freitag gibt es teure Fotos auf der Horststraße, der Bürgerstraße und auf dem Südring .