Hier können Sie das Auto des Jahres 2017 Probefahren

Chemnitz – Bei der Autosalon Messe Chemnitz 2017 stellen AUTO HORN GmbH und AUTO LOEWE GmbH den neuen Peugeot 3008 den Besuchern der diesjährigen Automesse in der Messehalle Chemnitz vor.

Am Stand C2 in der Halle 1 präsentieren die AUTO HORN GmbH und die Auto LOEWE GmbH die Marke von Peugeot am gemeinsamen Stand.

Die Besucher des Autosalon können sich über viele neue Modelle freuen, denn am Messestand ist nahezu die gesamte Produktpalette von Peugeot ausgestellt.

Ein besonderes Highlight ist dabei der neue Peugeot 3008. Der SUV wurde gerade erst auf dem Genfer Autosalon als „Auto des Jahres 2017“ ausgezeichnet.

Kommen Sie auf dem Autosalon 2017 in der Messe Chemnitz am Stand C2 vorbei und überzeugen Sie sich selbst vom neuen Peugeot 3008 – dem Auto der Premiumklasse für Jedermann.