Hier könnt ihr Karten für’s Spitzenspiel gewinnen!

Dresden – Am Freitagabend geht es für die Handballer vom HC Elbflorenz um alles. Der aktuelle Tabellenführer empfängt Eintracht Hildesheim zum Spitzenspiel in der dritten Liga. Und Sie können am 31. März live dabei sein! Denn DRESDEN FERNSEHEN verlost 5×2 Freikarten für das vermeintliche Endspiel um den Aufstieg!

Für die Teilnahme am Gewinnspiel füllt einfach das Kontaktformular aus!

Einsendeschluss ist Donnerstag, der 30. März, 16:00 Uhr!

Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.

Die Gewinner erhalten eine Benachrichtigung per E-Mail.