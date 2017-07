Hier kommen die DHfK-Jungs das erste Mal ins Schwitzen

Am Donnerstagmittag präsentierte der SC DHfK noch die neuen Trikots, am Abend ging es für die Grün-Weißen ans Eingemachte. Auf dem Gelände der Sportwissenscahftlichen Fakultät wurden die Spieler vom neuen Trainer André Haber auf die Bahn geschickt.

Auf dem Programm standen zunächst Übungen ohne den Ball. Bei Intervall- und Ausdauerläufen mussten die Spieler um Rückkehrer Philipp Weber ihre Kondition beweisen.

Am kommenden Montag geht es für die Spieler ins Trainingslager nach Köln. Am Freitag treffen die Leipziger im ersten Testspiel in Aschersleben auf den SC Magdeburg.