Hier kriegen Sie ihr Geld zurück

Der Insolvenzverwalter der Care-Energy Management GmbH, Rechtsanwalt Wilhelm hatte Zahlungsansprüche im fünfstelligen Bereich gegenüber einer ehemaligen Kundin der mk-power geltend gemacht. Jetzt wurde entschieden, dass der Insolvenzverwalter keinen Zahlungsanspruch hat. Die beklagte Gesellschaft, die verschiedene Fitnessstudios in Nordrhein-Westfalen betreibt, hat ihr Energielieferverhältnis bei der Firma mk-power abgeschlossen. Der Insolvenzverwalter konnte nach Überzeugung des Gerichts nicht nachweisen, dass die Firma Care-Energy Forderungen aus diesem Energielieferverhältnis erworben hat. Dies war ihm auch in anderen Gerichtsverfahren nicht gelungen. Das jetzige Urteil in zweiter Instanz, kann für weitere Urteile eine Richtlinie bilden und gibt ehemaligen Kunden der mk-power wieder Hoffnung.