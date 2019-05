Hier stürzen sich Kanuten Ende August in die Fluten

Ende August treffen über 250 Sportler aus 40 Nationen in Leipzig aufeinander. Grund dafür ist der ICF Weltcup 2019 im Kanuslalom. Dieser steigt im Kanupark am Markkleeberger See. Auch die Top-Athleten Franz Anton und Andrea Herzog nehmen für das Deutsche Team teil. Die beiden Kanu-Sportler haben sich genaue Zielstellungen gesetzt. Um ihre Ziele zu erreichen, heißt es für die beiden jetzt nur noch Eines: trainieren, trainieren, trainieren, wie sie bei einer Bootsfahrt am Montag informierten.