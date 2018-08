Damit alle entsprechend mitfeiern können, steht zusätzlich ein großzügiger, kostenfreier Außenbereich zur Verfügung. Die begehrten Fan-Artikel können ebenfalls vor Ort erworben werden. Karten sind im Netz oder direkt an der Sternburg Brauerei in Reudnitz erhältlich. Am Ende der Nacht wird es wieder heißen: Sternburg? Das trinkt man doch nur in bestimmten Kreisen. – Ja, in den besten!

Hier Ticktes fürs Sternburg Fanfest gewinnen