Hier werden Leipzigs besten Immobilien geehrt

Leipzig – In Leipzig wird neu gebaut, altes saniert und Denkmäler gepflegt. Das dabei aber auch architektonisch und ästhetisch ansprechende Immobilien entstehen, wurde am Donnerstagabend in der Kuppel der Leipziger Volkszeitung sichtbar. Denn dort wurde zum zweiten Mal der Leipziger Immobilienpreis verliehen.

Die Haus und Grund Leipzig mbH würdigte auch in diesem Jahr wieder besonders gelungene Objekte und Immobilien. Das ist zum Beispiel die GRK Holding AG, welche in der Kategorie Sanierung/Bau in Bestand mit ihrem Projekt „Gholis Carré“ gewürdigt wurden. Besondere Schwerpunkte bei der Ermittlung der Preisträger waren vor allem die Qualität der Planung, der Ausführung, der ökologische Faktor und die Einbindung des Objektes in den vorhanden Bestand. Das ist laut Jury auch den Preisträgern des Sonderpreises, dem Fach-Werk Wahren gelungen. Insgesamt wurden 4 Preise in den Kategorien Neubau, Denkmalschutz, Sanierung und ein Sonderpreis vergeben. Nicht nur die Preisträger, sondern auch die Nominierten haben einen großen Teil dazu beigetragen, das Leipziger Stadtbild zu verschönern.