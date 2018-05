Hier wird der Pferdestall zum Laufsteg!

Leipzig. – Der traditionelle Moderenntag an der Galopprennbahn Scheibenholz wirft seinen Schatten voraus. Nun fand das Casting für die Models statt. 16 Ausgewählte werden schließlich hübsche Kleider und ausgefallene Hüte präsentieren.

Hier an der Rennbahn ist in zwei Wochen richtig was los. Aber vor dem traditionellen Moderenntag muss noch einiges vorbereitet werden. In den Stallungen der Galopprennbahn Scheibenholz fand nun ein Casting für die jungen Damen statt, die für den modischen Teil verantwortlich sein sollen. Moderatorin und Jurymitglied Diana Schell zeigt sich begeistert von den jungen Frauen. Die 21 Leipziger Models haben sich über SocialMedia beworben und nun ist der Tag gekommen, an dem sie sich beweisen konnten.

Wenn am 3. Juni der Moderenntag statt findet, werden die Kleider noch schöner und die Köpfe bekommen einen ausgefallenen Hut aufgesetzt. Diese wurden von der Designhochschule Vitruvius kreiert. Die Standortleiterin der Hochschule Susanne Zaspel gibt einen Vorgeschmack.Sowohl die 16 ausgewählten Models als auch die Zuschauer können sich auf ein tolles Event freuen. Eintrittskarten gibt es noch online und an der Tageskasse.