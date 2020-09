Das Nova und das Allee-Center Leipzig kooperieren erstmalig mit dem Fashion- und Lifestyle-Magazin GLAMOUR. Damit sind sie zwei von insgesamt 80 Centern in ganz Deutschland. „Die GLAMOUR Shopping-Week hat in den vergangenen Jahren im deutschen Einzelhandel und auch beim Endverbraucher eine immer größere Bedeutung und Beliebtheit in unseren Centern erlangt. Da wir unser Centermarketing stets bestmöglich auf unsere Center, unsere Mieterpartner und unsere Kunden ausrichten und dabei aktuelle Themen und Trends berücksichtigen, entstand die Idee zu der jetzt umgesetzten Kooperation“, so Peter Lehnhardt, Center Manager des NOVA`S.