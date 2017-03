Hier ziehen bald die ersten Flüchtlinge ein

Leipzig - Großer Andrang in der Weißdornstraße 102. Die neue Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge in Grünau hat am Samstag noch vor ihrer Inbetriebnahme ihre Türen für Neugierige geöffnet. Das Gebäude, das unter anderem bereits als ökumenisches Gästehaus diente, wurde für die neue Nutzung saniert und umgebaut.



Wer genau in die Weißdornstraße einziehen wird, steht noch nicht fest. Laut Sozialamt sollen es sowohl Alleinstehende als auch Familien sein. Betreiber ist die European Homecare, die in Leipzig bereits mehrere Unterkünfte betreut hat. Obwohl der Strom der Flüchtlinge bei weitem nicht mehr so stark ist wie zum Beispiel 2015 werden die neuen Unterkünfte, neben der Weißdorn- auch in der Waldstraße und in Liebertwolkwitz, dringend gebraucht.