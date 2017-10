HIGHTECH VENTURE DAYS: Unsere Start-Ups treffen europäische Investoren

Wie von Zauberhand gesteuert bewegt sich ein Industrieroboter durch den Raum. Dass seine Ausführungen dabei tatsächlich von den Bewegungen eines Menschen abhängen, zeigt ein junges Dresdner Start-up. Dieses nennt sich "Wandelbots" und und besteht aus 10 Personen. Sowohl Studierende der TU Dresden als auch ein juristischer Beistand gehören dem Team an. Die Besonderheit an ihrem Produkt ist, dass ein kollaborativer Roboter durch intelligente Kleidung gesteuert wird. Das heißt, dass sich in der Kleidung Sensoren befinden, welche wiederum die Bewegungen des Menschen analysieren. Diese werden dann direkt auf den Roboter übertragen und nahezu synchron ausgeführt.