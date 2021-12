Dresden - Was will Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert bis zum Ende seiner aktuellen Amtszeit noch bewegen, kandidiert er noch einmal als Oberbürgermeister und wie wirkt die Stadt Dresden dem Ladensterben im Zentrum entgegen? Warum sind die Beziehungen zum Kongo so wichtig? Das alles hat das amtierende Stadtoberhaupt im Weihnachtsinterview mit SACHSEN FERNSEHEN Moderatorin Juliane Wirthwein besprochen. Außerdem erfahren Sie im Gespräch welche Wünsche die Dresdner für ihre Stadt haben.