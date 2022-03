Sachsen -Der Krieg in der Ukraine und die dadurch entstandene Flüchtlingswelle beschäftigen ganz Europa. Aber finden sich an den Grenzen zur Ukraine nicht nur menschliche Flüchtlinge, sondern auch deren Haustiere. Um dieser Situation Herr zu werden ist unter anderem auch die Tierrettung Chemnitz an der polnisch-ukrainischen Grenze.