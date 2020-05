Zum Thema Mund- und Nasenschutz gibt es viele Meinungen und noch mehr Unsicherheiten. Apothekerin Dr. Katja Scarlett Daub gibt in der neuen Folge ihres Gesundheitsmagazins „GESUNDHEIT BESSER VERSTEHEN“ einen Überblick über die verschiedenen Maskenarten und erklärt, welche am besten geeignet ist und wie man die Masken richtig reinigt. Außerdem erfahren Sie, was gegen trockene Gesichts- und Mundschleimhaut sowie angegriffene Hände hilft.