Hilft uns KI oder löst sie uns ab?

Auch bei der Entwicklung von KI spielt der Mensch eine große Rolle. Schließlich werden alle Modelle der maschinellen Übersetzung von Menschen erstellt und die hinterlegten Beispiele müssen von vorn herein perfekt sein, um die KI richtig trainieren zu können. Viele der computergestützten Übersetzungsplattformen verwenden von Menschen bearbeitete Texte, um ein Maschinenübersetzungs-Backend zu generieren, um den Übersetzern beim nächsten Mal einen "vorübersetzten" Inhalt anbieten zu können. "Während KI-Entwicklungen viele Branchen in atemberaubender Geschwindigkeit erobern, wird es immer einen Bedarf an echten Dolmetschern geben, um in einem so genannten "der Mensch auf dem Laufenden halten"-Modell zu arbeiten", sagt Kerem KALKANCI , Mitbegründer und CEO der „Protranslate“ einem international Marktplatzplattform für die EMEA-Region und Anbieter für Übersetzungsdienstleistung. „Trainingsdaten für maschinelles Lernen werden also immer ein wichtiger Teil des menschlichen Zutuns bleiben, um die Vorteile von computergestützten Lernmodellen weiter auszubauen und zu entwickeln. Große Volumen hochwertiger Trainingsdaten, die für das maschinelle Lernen verwendet werden, werden weiterhin von vielen auf der ganzen Welt verteilten Mitarbeitern dazu beitragen, die KI-Technologie in diesem Bereich weiter voranzubringen. Amazons Mechanical Turk war vielleicht eines der ersten Projekte, welches die sogenannte "Gig Economy" schuf. Große Teile der Arbeit wurden mit einem kaskadenartigen Verifizierungsmodell in Teile gesplittet, bei dem 2-3 Mitarbeiter die Arbeit anderer überprüften, bevor sie abgeschlossen wurde. Wir werden sehen, wie die Industrie in Zukunft mit den Annotationen für Text und Bild umgeht und wohin sich die Wertschöpfung des Menschen in der sich sehr schnell verändernden Welt der Technik verschieben wird.