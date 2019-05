Himmelfahrt: Nicht nur für Männer!

Im Glashaus Leipzig wird es von 10 bis 14 Uhr ein leckeren Brunch für die ganze Familie geben. Auch in der Goseschänke kommen die Leipziger und ihre Familien auf ihre Kosten. So Jens Gröger, Gosewirt in der Gosenschänke. Die Himmelfahrtsparty gibt es bereits seit 120 Jahren. Es wird Live-Musik und Disco-Musik geben, los geht's ab 10 Uhr.

Der Vatertag hat allerdings auch seine Schattenseiten. Immer häufiger kommt es zu Saufgelagen, Pöbeleien und damit verbundenen Verkehrsunfällen. Somit werden auch die Leipziger Rettungsdienste mit besonderen Einsätzen konfrontiert sein, wie Torsten Kolbe vom Leipziger Feuerwehrverband erklärt. Sein Tipp: Alkohol und die Teilnahme am Straßenerkehr passen nicht zusammen. Wer Party machen will, ist also am besten mit Bus und Bahn unterwegs.

Trotz aller Bedenken, die der Vatertag mit sich bringt, wünschen wir allen Leipzigerinnen und Leipzigern einen schönen Feiertag. Passt auf euch auf!