Historische Blecheisenbahn erleben

Zusätzlich ist die Blecheisenbahn-Anlage zum Tag der Offenen Tür des Beruflichen Schulzentrums am Sonnabend, dem 1. Februar, von 09 bis 12 Uhr zu besichtigen. Diese Anlage war bereits vor einem Jahr dort zu sehen. Auf Grund des großen Interesses der Öffentlichkeit wird sie in der diesjährigen Vorweihnachtszeit nun in erweiterter Form wieder präsentiert. Der Eintritt ist kostenlos.