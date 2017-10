Historische Motorräder gestohlen – 25.000 Euro Schaden

Mülsen, OT Thurm – Unbekannte brachen in der Nacht zum Samstag in einem Garagenkomplex an der Voigtlaidener Straße zwei Garagen auf und entwendeten zwei historische Motorräder im Gesamtwert von 25.000 Euro.

Bei den Motorrädern handelt es sich um eine rote DKW E 300 (Baujahr 1931) sowie ein schwarzes D-Rad R 9 (Baujahr 1929). An den Motorrädern befanden

sich keine Kennzeichen.

Laut Polizei sind die Motorräder offenbar mit einem Fahrzeug abtransportiert wurden. Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern sowie den Verbleib der Motorräder geben können, wenden sich bitte an das Revier Zwickau, Telefon 03757 – 44 58 0.