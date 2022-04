Historische Ostermesse auf dem Marktplatz

Vom 13.-18. April verwandelt sich der Leipziger Marktplatz vor dem Alten Rathaus in eine Historische Ostermesse. Dort bauen Handwerker und Kaufleute des Mittelalters ihre Stände und Buden auf und bieten ihre Waren an. Außerdem wird es mittelalterliche Musikanten, Jongleure und Komödianten geben. Die vom Historienveranstalter "Heureka-Leipzig" organisierte Ostermesse findet inzwischen zum 27.Mal statt.

Am Ostersonntag können Kinder bis 6 Jahre von 10 bis 11 Uhr rund um den Kletter-Heurakahn "Arche Medes" Ostereier suchen, die zuvor von den Markthändlern und deren Kindern versteckt wurden.

Quelle: dpa