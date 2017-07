Dresden – Am Wochenende sollen die Temperaturen in Dresden wieder nach oben gehen und die Sonne scheinen. Die Möglichkeit im Ferienendspurt sich ins Freibad zu begeben. In der Drehscheibe Sommertour ist Dresden Fernsehen Redakteurin Juliane Wirthwein nach Großröhrsdorf gefahren und hat für Sie herausgefunden, was das Bad für Familien bietet.