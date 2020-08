Hitze macht den Chemnitzer Bäumen zu schaffen

Chemnitz- Das anhaltende trockene und heiße Wetter macht auch vor den Chemnitzer Straßenbäumen nicht Halt.

Wie die Stadtverwaltung mitteilte, ist davon auszugehen, dass an einigen Stellen die Bäume diesen Sommer nicht überstehen werden. Besonders Jungbäume seien hier besonders gefährdet. Genauere Angaben konnten allerdings noch nicht gemacht werden.

Es wird daher nochmals an alle Einwohner die Bitte gerichtet, die Bäume in ihrer Nachbarschaft zu gießen. Außerdem schafft die Stadt weitere zwei Gießfahrzeuge an. Eine spürbare Verbesserung bei der Begießung wird sich dadurch aber vermutlich erst im kommenden Jahr zeigen.