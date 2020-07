Hitzefalle Auto: wann darf, wann muss ich handeln?

Sommer, Sonne, Hitzeschlag! Jetzt wo die Temperaturen über die 30-Grad-Marke klettern, kühlt sich der ein oder andere im See oder Freibad ab. Jedoch bergen diese Temperaturen auch unterschätze Gefahren, besonders für Pfiffi und Co. Worauf man achten sollte, erklärt Anne Schilling, Tierärztin aus dem Tierschutzverein Chemnitz und Umgebung. "Als Hundebesitzer sollte man nicht in der brütenden Sommerhitze mit seinem Vierbeiner spazieren gehen. Junge Hunde sollten dagegen auch gebremst werden, wenn sie spielen wollen."