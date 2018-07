Hitzewelle – Dresden trotzt der Trockenheit

Neben Bauarbeiten an der Albertbrücke und der Augustusbrücke stehen noch Straßenbauprojekte an. So werden neben dem Projekt Stadtbahn 2020 die Dürerstraße und Oskarstraße umgebaut. Hohe Temperaturen stellen dabei eine Belastung für die Bauarbeiter dar. Neben der Sonne strengt der heiße Asphalt und die körperliche Arbeit die Bauarbeiter an. Um den Arbeitsschutz zu gewährleisten, müssen mehr und längere Pausen gemacht werden. Zu großen Verzögerungen kommt es jedoch nicht, so Reinhard Koettnitz, Leiter des Straßen- und Tiefbauamtes Dresden.