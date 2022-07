Vogtland- Die aktuelle Hitzewelle macht nicht nur in den Großstädten Probleme, sondern auch in den ländlichen Bereichen. In den Wäldern Sachsens herrscht Alarmstimmung. Waldbrände in der Sächsischen Schweiz, am Rande Dresdens und jüngst auch in Werdau und Westsachsen, halten die Rettungskräfte auf Trab.