Leipzig- Sommer, Sonne, Badespaß: Ob zu Hause vor dem Ventilator oder mit Freunden am Cospudener See, es gibt viele Möglichkeiten, den Sommer zu genießen. Auch in der Messestadt ist der Sommer nun endlich angekommen. Ob sich die Leipziger über die warmen Temperaturen freuen und wie sie sich abkühlen, erfahren Sie in diesem Beitrag.